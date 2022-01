Video: Fahrzeuge werden auf Frachter zu Eisskulpturen

In der russischen Hafenstadt Wladiwostok wurde Ende Dezember eine spektakuläre Fracht angeliefert. An Bord befanden sich Autos, die unter einer mehreren Zentimeter dicken Eisschicht begraben waren. Auf dem Weg von Japan nach Russland verwandelten die eisigen Temperaturen und das Wasser die Autos in Eisskulpturen.

05.01.2022, 13.25 Uhr