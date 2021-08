Im Video: Der Empfang von Nina Christen in Immensee

Applaus, Alphorn und Fahnenschwinger: So herzlich wurde Olympiasiegerin Nina Christen in der Heimat empfangen

Am Montag sind sechs Schweizer Athletinnen und Athleten von den Olympischen Spielen in Tokio zurück in die Schweiz gereist. Unter ihnen die Olympiasiegerin im Schiessen Nina Christen. An ihrem Wohnort Immensee (SZ) wurde sie stolz und feierlich empfangen.