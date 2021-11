TeleM1

Hilfsaktion «Weihnachten für alle»: Radio Argovia erfüllt 700 Kinderwünsche innert weniger Stunden Sie ist längst Tradition, die Aktion «Weihnachten für alle» von Radio Argovia: Hörerinnen und Hörer erfüllen Wünsche von Familien, welche nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dabei wurden innert kurzer Zeit so viele Wünsche erfüllt, dass sogar das Christkind gestaunt hätte. 23.11.2021, 08.18 Uhr

700 Wünsche sind am Montagmorgen bei der Radio Argovia Hilfsaktion «Wiehnacht för alli» eingegangen. Gerade einmal zweieinhalb Stunden hat es gedauert, bis alle Wünsche erfüllt worden waren. Besonders hoch im Kurs waren in diesem Jahr Gutscheine für Kleidung oder Schuhe. Die drei ersten drei Gutscheine – per Zufall auch direkt Wunsch Nummer Eins – bringt Argovia-Hörerin Alexandra Wülser vorbei. «Ich habe selbst ein zehn Monate altes Baby. Von daher sind Gutscheine halt schon super», berichtet Wülser gegenüber Tele M1.