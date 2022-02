Bei Demos in Zürich: Linker Mob attackiert Polizeiauto

Am Samstagnachmittag kam es in der Zürcher Innenstadt zu einer Kundgebung von Corona-Massnahmen-Gegnern sowie einer Gegendemo der linksautonomen Szene. Dabei wurde am Limmatquai ein Fahrzeug der Stadtpolizei Zürich von Linksextremen attackiert. Die Polizei spricht von einer «heiklen Szene».