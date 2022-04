Video: Koch Felix Halter bereitet Känguru- und Krokodilfleisch zu

Der Aargauer Felix Halter lebt seit 25 Jahren in Australien, wo er unter anderem als Koch arbeitet. Einmal im Jahr kehrt er zurück in die Schweiz und kocht im Restaurant Maiengrün in Hägglingen (AG) eine Woche lang Australische Spezialitäten. Auch für die AZ schmeisst er den Herd an und zeigt, wie Känguru- und Krokodilfleisch zum Genuss wird.

Gülpinar Günes Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr