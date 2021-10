Grossbrand in Utzenstorf (BE): Produktionshalle komplett zerstört

Am Sonntagabend ist in einer Produktionshalle in Utzenstorf (BE) ein Feuer ausgebrochen. Die Halle, in welcher vier Firmen untergebracht waren, wurde vom Feuer komplett zerstört. Zwei umliegende Fabrik- und Lagergebäude wurden teilweise beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.