TeleM1

Grosse Solidarität Kleider, Schuhe, Wohnung: Aargauer und Solothurner wollen Ukraine-Flüchtlingen helfen Das Schicksal der ukrainischen Bevölkerung lässt auch die Menschen im Aargau und Solothurn nicht kalt. Mit Spenden und Wohnungen versuchen sie jenen zu helfen, die alles verloren haben oder zurücklassen mussten. 01.03.2022, 07.49 Uhr

Abertausende Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht vor dem Krieg. Sie flüchten in Nachbarstaaten und andere EU-Länder, um dort Schutz vor dem Angriff Russlands zu suchen. Das mit nur wenigen Habseligkeiten. Auf der ganzen Welt solidarisieren sich Menschen mit den Betroffenen. Auch in den Kantonen Aargau und Solothurn möchten viele helfen, wie TeleM1 berichtet. Etwa Nadine Stalder aus Schmiedrued, die Materialspenden sammelt, welche dann an die moldawische oder rumänische Grenze zur Ukraine gebracht werden.

Unternehmer Peter Emch will den Kriegs-Flüchtlingen eine Wohnung in Attiswil zur Verfügung stellen. Auch einen Job könnte er Betroffenen besorgen. Deshalb hat er auf Social Media einen Aufruf gestartet. Prompt haben sich weitere Firmen gemeldet, wie er zu Tele M1 sagt: «Diverse Unternehmen aus der Region haben sich bei mir gemeldet, die uns helfen wollen in Form von Möbellieferungen, mit Zimmererarbeiten, Kinderkleidern oder Spielzeug.»

Die Hilfe haben derzeit viele Ukrainerinnen und Ukrainer nötig. Gemäss dem Uno-Flüchtlingshilfswerk sollen sich etwa 368’000 Personen auf der Flucht befinden. (ArgoviaToday)