Tausende demonstrieren in Zürich für Frieden in der Ukraine

Am Samstagvormittag findet in Zürich eine bewilligte Kundgebung zur Lage in der Ukraine statt. Tausende Demonstranten haben sich am Platzspitz versammelt. Der Demonstrationszug zieht von dort aus via Limmatquai zum Sechseläutenplatz. Die Teilnehmer fordern einen sofortigen Waffenstillstand, diplomatische Verhandlungen und den Abzug der russischen Truppen.