Im Kanton St. Gallen stand ein Tierstall in Vollbrand: Die Kühe konnten gerettet werden

In der Gemeinde Untereggen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Brand in einem Tierstall gekommen. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort, der finanzielle Schaden ist immens. Personen oder Tiere sind laut Kantonspolizei St. Gallen keine zu Schaden gekommen.