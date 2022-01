An der Goldküste gibt es Pizza für 500 Franken

Tele M1/Tele Züri

Goldküste 500 Franken für eine Pizza? Was dieses Gericht so teuer macht Würden Sie für eine Pizza 500 Franken bezahlen? Im Restaurant des 3-fachen Pizzaweltmeisters Raffaele Tromiro in Zürich kann man seine Spezialkreation mit 24-karätigem Gold bestellen. Doch was kommt sonst noch auf die Luxuspizza und ist sie den Preis wert? 31.01.2022, 09.24 Uhr

Die Pizzen vom dreifachen Pizza-Weltmeister Raffaele Tromiro kosten in der Regel zwischen 19 bis 30 Franken. Doch eine Edel-Kreation sticht in der «Pizzeria Napulé» in Zürich mit ihrem Wert von 500 Franken besonders heraus, wie die Regionalsender Tele M1 und Tele Züri berichten. Was sie so besonders macht?

Der Wert steckt auf jeden Fall nicht im Teig und im Belag, die wie bei allen anderen Pizzen ganz gewöhnlich zubereitet werden. Tromiro nimmt dafür Büffelmozzarella und geräucherte Fior di Latte. Erst nachdem die Pizza aus dem Ofen kommt, wird sie teuer. Und zwar dank dem vielen Blattgold, das Tromiro auf der Pizza verteilt. Die Inspiration dafür sei die Goldküste gewesen, so Tromiro gegenüber den Regionalsendern. Er wolle sich bei ihr bedanken. Der Pizzaiolo sei vor sieben Jahren in die Schweiz gekommen und habe an der Goldküste seine Pizzeria eröffnet.

Nach dem Blattgold, das einen Wert von rund 500 Franken hat, veredelt Tormiro die Edel-Pizza noch mit weissem Trüffel. Dann ist sie servierbereit. Einen eigenen Namen aber habe die Kreation noch nicht. (gue)