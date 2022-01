Gesundheit: Neues Rückenprogramm lindert chronische Schmerzen

Tele M1/gue

Gesundheit Neuartiges Rückenprogramm soll chronische Schmerzen lindern – ein Betroffener erzählt Rückenschmerzen gehören auch in der Schweiz zu den häufigsten Ursachen für Beschwerden und körperlicher Einschränkung. Mit dem neuen Rückenprogramm GLAD erhalten die Patientinnen und Patienten neben dem Training auch Beratung und theoretisches Wissen, um im Alltag besser mit dem Schmerz umgehen und eine bessere Lebensqualität erreichen zu können. 23.01.2022, 05.00 Uhr

Christoph Lauper ist Bauingenieur und sitzt für seine Arbeit meistens am Computer. Doch der 57-Jährige hat Rückenschmerzen zu kämpfen. An einen schmerzvollen Moment kann er sich noch gut erinnern. «Ich hatte das Gefühl, dass etwas kaputt geht, wenn ich mich aufrichten würde», so Lauper gegenüber dem Gesundheitsmagazin «CheckUp». Nach einer Spritze vom Arzt sei es ihm besser gegangen, doch er entschloss sich einem neuen Rückenprogramm namens GLAD («Good Life with Osteoarthritis in Denmark») anzuschliessen.

Die Betroffenen lernen während des Programms, was die Ursachen ihrer Schmerzen sind und wie sie die Schmerzen in den Griff bekommen können. «Wenn der Patient mit Hintergrundwissen gegen die Schmerzen steuern kann, findet auch eine Veränderung im Schmerzempfinden statt», so Florina Danz, Physiotherapeutin. Sie bringt ihren Patienten bei, wie sie Bewegung und Kraft durch Übungen in ihr Leben integrieren können. Die Schmerzintensität könne mit dem Programm um rund einen Drittel reduziert werden.

Funktioniert habe es auch beim Bauingenieur Lauper, wie er selber sagt. Er merke es insbesondere auch bei der Gartenarbeit, die er wieder problemlos ausüben könne. (gue)