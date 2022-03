Ukraine-Krieg US-Präsident Biden reist diese Woche nach Europa: Kommt es dabei auch zu einem Treffen mit Wolodimir Selenski?

Der amerikanische Präsident will nach Brüssel reisen, um sich in der europäischen Kapitale mit seinen westlichen Verbündeten die Lage in der Ukraine zu besprechen. Nutzt Joe Biden diese Europa-Reise auch für ein symbolträchtiges Treffen mit seinen ukrainischen Amtskollegen?