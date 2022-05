Das müssen Sie bei der Herstellung eines Bureks beachten

«Von Herzen und mit viel Liebe»: Amira Sakic erklärt, wie der Burek auch in Ihrer Küche gelingt

Der Burek ist eine balkanische Spezialität, die längst in der Schweiz angekommen ist. Die bosnierin Amira Sakic stellt den Teig sowie die Bureks täglich frisch im Imbiss «Bruder Burek» in St.Gallen her. Im Video verrät sie, wie das Gebäck auch bei Ihnen Zuhause gelingt.