WM: So feierte Nordmazedonien den Sieg gegen Italien

Der amtierende Europameister Italien wird nicht an der diesjährigen WM in Katar dabei sein. Nordmazedonien hat die «Squadra Azzurra» nämlich im Qualifikationsspiel am Donnerstag 1:0 geschlagen. Was danach folgte, war ausgelassene Partystimmung auf den Strassen Skopjes. Mit Gesang, wehenden Flaggen und brennenden Fackeln haben die Fans gefeiert und die Nacht zum Tag gemacht.

25.03.2022, 11.27 Uhr