Euphorie im Joggeli: So feiern FCZ-Fans den Meistertitel

Der FC Zürich wird am Sonntagnachmittag zum 13. Mal Schweizer Meister. Die Zürcher sichern sich den Erfolg in der fünftletzten Runde der Super League dank dem 2:0 in Basel. Bei den Spieler und den Fans gibt es nach dem Schlusspfiff kein Halten mehr.