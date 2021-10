Fussball - Erste Trainingseinheit für die Schweizer Nati in Lausanne

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft hatte am Montagabend ihr erstes Training im Pontaise-Stadion in Lausanne. Dort bereitet sich die Nati auf die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland und Litauen vor. Die Mannschaft von Murat Yakin empfängt am Samstag in Genf Nordirland und tritt drei Tage später, am 12. Oktober, in Litauen an.

Keystone-SDA 04.10.2021, 19.31 Uhr