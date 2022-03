Brand in Dachwohnung in Herdern: Bewohner im Spital – hoher Sachschaden

In der Nacht zum Sonntag kam es an der Frauenfelderstrasse in Herdern zu einem Brand in der Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.