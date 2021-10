Video: Bär taucht an Hochzeit in Mexiko auf

Tierischer Überraschungsgast: Bär crasht Hochzeit in Mexiko

Im mexikanischen Bundesstaat Nuevo Léon tauchte ein Bär an einer Hochzeitsfeier auf. Die Cousine der Braut teilte ein Video der tierischen Begegnung auf Tiktok. Die Hochzeitsfeier habe in einem von Naturschutzgebiet umgebenen Hotel stattgefunden, berichtet sie. Man habe deshalb gewusst, dass es Bären in der Nähe gebe. Sämtliche Gäste blieben ruhig sitzen, während das Tier auf den Tischen nach Essen suchte.