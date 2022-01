Raiffeisen-Prozess: Zweiter Hauptangeklagter wird befragt

Der Prozess gegen den früheren Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und mehrere Mitangeklagte am Bezirksgericht Zürich wird heute Mittwoch fortgesetzt. Kurz vor acht Uhr sind die beiden Hauptangeklagten vor Gericht eingetroffen. Nachdem am Dienstag Vincenz befragt worden war, sind nun die weiteren anwesenden Beschuldigten an der Reihe.

26.01.2022, 09.02 Uhr