Extinction Rebellion - Praktisch keine Kundschaft wegen Blockaden: Klima-Aktionen schwächen Gastronomie und Ladenbetrieb

In den vergangenen beiden Tagen haben Klima-Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion Knotenpunkte der Zürcher Innenstadt blockiert. Die Auswirkungen dieser Blockaden machen sich in umliegenden Restaurants und Geschäften bemerkbar. Aufgrund der Demonstrationen blieb die Kundschaft so gut wie ganz weg.

Melissa Schumacher 06.10.2021, 15.02 Uhr