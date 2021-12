Massentierhaltungsinitiative hat im Nationalrat schweren Stand

Der Nationalrat hat am Dienstag mit der Debatte über die Massentierhaltungsinitiative begonnen. Diese will das Tierwohl sowie Regeln für den Import von tierischen Produkten in der Verfassung verankern. Im Nationalrat hat sie kaum eine Chance. Die Debatte wird am Mittwoch fortgesetzt.

Keystone-SDA 14.12.2021, 15.01 Uhr