USA: Tausende demonstrieren für Abtreibungsrecht

In New York City und anderen US-Metropolen haben am Dienstag Tausende Menschen gegen eine mögliche drastische Verschärfung des Abtreibungsrechts in den Vereinigten Staaten demonstriert. Grund dafür ist ein Dokument des höchsten Gerichts der USA, welches das liberale Abtreibungsgesetz des Landes möglicherweise kippen könnte.

04.05.2022, 08.04 Uhr