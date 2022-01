Unfall: Lenkerin stirbt nach Frontalkollision in Diegten (BL)

Am Dienstag ist es in Diegten (BL) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen gekommen. Dabei kollidierte eine 76-jährige Lenkerin mit einem entgegenkommenden Auto frontal. Die Frau wurde beim Zusammenstoss so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Insassen des zweiten Autos wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.

05.01.2022, 09.05 Uhr