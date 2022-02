Video: So dreist sind die Diebe im Kanton Aargau

Tele M1

Diebstahl Ob Kakadu oder laufendes Auto beim Garagisten: So dreist sind die Diebe im Aargau Eine nicht abgeschlossene Wohnung in Kaiseraugst war am letzten Wochenende ein gefundenes Fressen für Diebe. Sie klauen unter anderem ein Mobiltelefon und ein Tablet und machen sich aus dem Staub. Das ist dreist – doch es geht noch viel dreister. 01.02.2022, 08.28 Uhr

Eine unverschlossene Haustüre ist immer auch eine Einladung für Einschleichdiebe. Wie Tele M1 berichtet, musste dies auch die Familie D'Agrosa aus Kaiseraugst vergangenes Wochenende erfahren. Während Vater Marino D'Agrosa und sein Sohn im Obergeschoss ihrer Wohnung den Abend ausklingen lassen, schleichen sich im Untergeschoss Diebe ein und lassen diverse Elektronikgeräte mitgehen. Erst als der Sohn sein Tablet und das Handy aus der Küche holen wollte, bemerkten sie den Diebstahl. «Als wir feststellten, dass niemand von uns die Geräte hat, wurde mir klar, dass jemand in der Wohnung war», so D’Agrosa.

Laut dem Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, Bernhard Graser, handelt es sich bei dieser Einbruchstaktik um einen Klassiker. Doch es geht noch dreister, wie ein Blick ins Tele M1-Archiv zeigt. Peter Willimann aus Reinach etwa musste einst erschrocken feststellen, dass jemand seinen berühmten Kakadu Köbeli gestohlen hat. Und in der Schule in Kaiseraugst lässt jemand fünf Alphörner mitgehen. Zwei davon seien dann aber wieder aufgetaucht. Und in Strengelbach muss ein Garagist feststellen, dass jemand ein Auto bei laufendem Motor gestohlen hat. Später sei das Auto aber wieder zurückgebracht worden.

Das Natel und das Tablet des der Familie D'Agrosa werden mit grosser wahrscheinlich aber nicht mehr auftauchen. «Das Einzige, was mich stört, ist, dass mein Sohn gestern Abend Angst hatte, nach Hause zu laufen», so D’Agrosa. An der Gewohnheit, die Türe nicht abzuschliessen, wenn er tagsüber zu Hause ist, will D’Agrosa nichts ändern. (gue/ArgoviaToday)