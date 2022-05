Die Bachelorette: Zusammenfassung der vierten Folge

3+

«Die Bachelorette» Salvatore rastet aus, Gian ist betrunken – und trotzdem muss ein Aargauer gehen In der vierten «Bachelorette»-Folge kommt es zum ersten Kuss und dieser löst gewaltige Eifersüchteleien aus. Wie kleine Kinder, die nicht das grösste Schoggistängeli bekommen haben, jammern manche Kandidaten herum und zeigen ihre Neandertaler-Ansichten. Nadja Zeindler 16.05.2022, 22.30 Uhr

Zum Start der vierten Folge müssen Gian, Yuri, Dino, Peter und Salvatore beim «Clash of the Titans» gegeneinander antreten. Die beiden Aargauer Angelo und Matthias, Heinz, Giuliano und Andrei haben sich umsonst die Rambo-Stirnbändchen montiert und schauen von der Seitenlinie zu.

Salvatore hofft vor allem, Gian zu schlagen. Denn dann gäbe es: «Back in the reality, man.» Alrighty then. Da spricht neben fehlenden Englischkenntnissen die pure Eifersucht aus Salvatore. Schliesslich hatte Gian im Gegensatz zu ihm bereits ein Date mit Yuliya.

Kein Schlammcatchen: Salvatore und Gian kämpfen darum, nicht der Letzte im Rennen zu sein.

Dummerweise gehört zum Parcours aber ein See und Schwimmen ist bekanntlich nicht die Stärke des deutschen Muskelprotzes. Trotzdem gibt er nicht auf und holt Gian kurz vor Schluss tatsächlich ein!

Währenddessen ist Sportskanone Yuri aber längst im Ziel und gewinnt sein zweites Einzeldate mit Yuliya. Seepferdchen Salvatore hat sich aber den Respekt der «Bachelorette» erkämpft und darf noch rasch das gefühlt 57. Champagner-Picknick dieser Staffel mit ihr geniessen. Dabei sagt er Sachen, wie: «Ich mag Augen.» Wow. «Also schöne Augen.» Ok. «Ich mag deine Aura.» Ja, ist gut jetzt.

Im Pool knistert es zwischen Yuliya und Yuri

Weiter gehts mit Yuris Date – bei dem wieder gegessen, angestossen und auf die Tränendrüse gedrückt wird. Doch dann endlich etwas Neues: Beim Plantschen im Pool kommts zum ersten Kuss – mit Zunge! Oha!

Oh là là! Im Pool gehts zwischen Yuliya und Yuri heiss her.

Der nächste Morgen startet weniger sexy: Yuliya weckt die Kandidaten mit dem Megaphone, weil sie beim «Rad des Grauens» mehr über sie herausfinden will. Bei dem Spiel muss Aargauer Angelo zum Beispiel verraten, dass sein letzter Orgasmus zwei Wochen her ist. Danke für diese Information.

Am Abend dürfen er und ein paar andere Kandidaten bei einer Party mit der «Bachelorette» tanzen. Also jeweils einer versucht mit ihr das Füddli zu schwingen, während die anderen daneben hin und her wackeln und die Musik fühlen oder so.

Aargauer Matthias gesteht der «Bachelorette» dabei im Privaten, dass er auch auf Männer steht. Aber nicht auf die anwesenden. Nachvollziehbar. «Es gibt halt verdammt schöne Menschen. Also auch innerlich», sagt er. Stimmt. Und dann gibt es noch andere.

So wie Gian, der in dem Moment dazwischen trampelt - und hackedicht ist. Prompt plaudert er aus, dass er sich eigentlich nur bei der Show angemeldet hat, um ins Fernsehen zu kommen. Aber jetzt meint er es imfall wirklich voll ernst mit Yuliya. Puh, grad noch gerettet. Da wäre er doch fast ehrlich gewesen.

Aargauer Matthias gesteht Yuliya, dass er bi ist - und wird dabei vom betrunkenen Gian unterbrochen.

Salvatore mutiert zum Über-Macho

Während der Party hocken die Zurückgelassenen gemütlich in der Villa. Doch als Yuri ausplaudert, dass er Yuliya geküsst hat, kippt die Stimmung. «Ich finde, das gehört sich nicht», meint Salvatore. «Das ist ein Abtörner.» Wie bitte?

Bei seinem Picknick mit Yuliya posaunte er doch noch raus, dass er überhaupt kein eifersüchtiger Typ sei. Und jetzt das? «Das ist nicht fair gegenüber den anderen Jungs.» Gehts noch? Was hat er denn erwartet? Dass Yuliya sich keusch zurückhält, damit sich dieses Riesenbaby nicht in seiner Männlichkeit angegriffen fühlt?

Das ist das Gesicht eines Mannes, der angepisst ist, weil die Bachelorette es gewagt hat, jemanden zu küssen. Also jemand anderes als ihn.

Als ob vorherige «Bachelorettes» - und vor allem «Bachelor» - nicht fröhlich die Kandidaten und Kandidatinnen abgeschleckt haben. Aber Salvatore sei kein Mann, der Frauen jagt: «Ich bin wie ein Honigstückchen und warte einfach.» Und dann macht er bei der «Bachelorette» mit??? «Das Problem ist, was gibt’s beim dritten Date? Rambazamba oder was?» Und wenn? Geht ihn das etwas an? Nein!

Doch die wortwörtliche Arschbombe kommt zum Schluss: «Wenn ich ein Date kriege, versuch ich die (nicht sie!) zu küssen und wenn sie nicht will, weiss ich wo ich dran bin.» Wenn, dann müsste sie schliesslich alle küssen, meint er. Was für ein monumental arrogantes und hinterwäldlerisches Arschloch! Ausgerechnet Bünzli Heinz aus Zug sagts richtig: «Es war der erste Kuss und nicht der letzte. Einer musste ja der erste sein.» Danke!

Damit kommen wir zur Nacht der Rosen, wo Heinz übrigens eine Rose bekommt. Aber Matthias nicht. Yuliya sieht in ihm nur einen Freund. Und dann ist nur noch eine Rose übrig. Welcher Vollpfosten bekommt sie: Salvatore oder Gian? Yuliya entscheidet sich für das (momentan) kleinere der beiden Übel und schickt Salvatore heim – ohne zu wissen, welchen Bockmist er rausgelassen hat.

Matthias aus Kaiseraugst ist raus, ebenso wie Macho Salvatore.

Da war es nur noch ein Aargauer im Kampf um die «Bachelorette»: Angelo ist in den Top acht und darf sogar noch rasch mit Yuliya tanzen. So steigen die Knutsch-Chancen.

Der letzte Aargauer: Angelos Chancen bei Yuliya scheinen gut zu stehen.