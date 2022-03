Archivvideo: Das Wittnauer Höhenfeuer im Jahr 1967

SRF-Archivaufnahmen aus der Sendung «Antenne» vom 13. Februar 1967. SRF

«Damals im Aargau» Das Wittnauer Höhenfeuer im Jahr 1967: «Wer als echter Wittnauer etwas auf sich hielt, half mit» Die Höhenfeuer-Tradition besteht in Wittnau seit mehreren Jahrhunderten und wird nach einer erzwungenen Coronapause, am Altfasnachtssonntag 2022 wieder stattfinden. Aufnahmen des SRF zeigen, wie das Dorf das Brauchtum vor rund 60 Jahren gefeiert hat. 05.03.2022, 05.00 Uhr

Einmal im Jahr ist die Fricktaler Gemeinde Wittnau gespalten: in Ober- und Unterdorf. Immer am Altfasnachsonntag, kurz vor dem Basler Morgenstreich um 5 Uhr früh, brennen im Dorf die Höhenfeuer der beiden Lager - heute wie damals. Das SRF war im Jahr 1967 mit dabei, als die Feuer vorbereitet und aufgestellt wurden. «Wer als echter Wittnauer etwas auf sich hielt, half mit», heisst es in der Reportage.