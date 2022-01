ArgoviaToday

Dättwil Überwachungsvideo zeigt, wie Mann Spar-Filiale überfällt Am Mittwochabend hat ein maskierter Mann in Dättwil eine Spar-Filiale überfallen. Der unbekannte Täter erbeutete Bargeld und konnte anschliessend flüchten. Die Überwachungskamera zeichnete den Vorfall auf. 13.01.2022, 17.51 Uhr

Der unbekannte und maskierte Mann betrat die Filiale am frühen Abend des 12. Januars gegen 17 Uhr. Wie das Überwachungsvideo, welches Tele M1 vorliegt, zeigt, tätigte der Unbekannte zuerst einen Einkauf. Mit den Waren ging er dann an die Kasse. Als die Spar-Angestellte die Kasse öffnete, zuckte der Täter eine Pistole und schnappte sich das Geld in der Kasse. Danach flüchtete er laut Aargauer Kantonspolizei in unbekannte Richtung. Die Kassiererin kam unverletzt mit einem Schrecken davon.