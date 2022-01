Aargau: Kanton vernichtet Liste mit freiwilligen Pflegenden

Coronavirus Kanton Aargau vernichtet Liste von freiwilligen Pflegehelfern – das ist der Grund Sie wären bereitgestanden, um zu helfen. Gerade jetzt, wo der Kanton Aargau sie brauchen könnte, hat er die nötigen Kontaktdaten nicht mehr. Es geht um rund 100 freiwillige Fachkräfte, die in der Pflege den Personalmangel vermindern könnten. 19.01.2022, 21.45 Uhr

Wegen der Omikron-Variante befinden sich schweizweit mehr als 162'000 Personen in Isolation oder Quarantäne. Wie Rudolf Hauri, Zuger Kantonsarzt am Dienstag an der Pressekonferenz des BAG sagte, dürften es sogar noch mehr sein. Kantone würden teilweise vergessen, die entsprechenden Zahlen dem Bund zu melden. Gemäss aktuellen Angaben des Bundesamts für Gesundheit befinden sich im Kanton Aargau knapp 12'000 Personen in Quarantäne oder Isolation, was dem schweizweit dritthöchsten Wert entspricht.

Unverständnis bei Grossrätin Müller-Boder

Die vielen Ausfälle können zu Engpässen in der Arbeitswelt führen, so auch in den Spitälern. Im Kanton Aargau gäbe es Freiwillige, die in der Pflege einspringen würden, wenn Not am Mann ist. Wie «Tele M1» berichtet, umfasse diese Liste knapp 100 Personen, darunter sei teilweise pensioniertes Fachpersonal, das sich zu Beginn der Pandemie bereit erklärt habe zu helfen. Doch diese Liste gibt es nicht mehr. Sie wurde nach der 1. Welle vernichtet.

Das kann Grossrätin Nicole Müller-Boder (SVP) nicht verstehen, wie sie gegenüber dem Lokalfernsehsender sagt: «Man sagt, es gebe nicht genügend Personal. Aus genau diesem Grund werden die aktuell geltendenden Massnahmen nicht aufgehoben. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass man nichts macht, wenn jemand da wäre und helfen würde.»

Kanton: «Weg der Freiwilligenrekrutierung nicht mehr gegeben»

Die Tatsache, dass der Kanton die Liste gelöscht hat, erstaunt Erik Grossenbacher vom Pflegeberufsverband Aargau-Solothurn. Der Verband hatte das Personal rekrutiert. Die Bereitschaft sei seiner Meinung nach hoch gewesen, erklärt Grossenbacher in der Sendung «Aktuell».

Aber warum löscht der Kanton Aargau diese Liste überhaupt? In der schriftlichen Antwort, die «Tele M1» erhalten hat, steht geschrieben:

Die erwähnte Liste der Freiwilligen in der ersten Welle war Teil der Eventualplanung. (...) Im Sommer 2020 wurde die Krisenorganisation in vielen Bereichen in die ordentlichen / langfristigen Strukturen überführt. Der Bedarf für diesen Weg der Freiwilligenrekrutierung war somit nicht mehr gegeben (...).

Erik Grossenbacher sagt, dass man sich in dieser Thematik mehr Transparenz gewünscht hätte. Nicht zuletzt deshalb, weil man die Mitglieder des Verbandes entsprechend hätte informieren können. Ansonsten sei die Zusammenarbeit zwischen dem Pflegeberufsverband und dem Kanton Aargau gut. (cri)