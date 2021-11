Grossratssitzung Globalbudget für Gesundheit wird erhöht ++ Es bleibt bei 9 Franken pro Tag für Asylbewerber

Das Aargauer Parlament versammelte sich am Dienstag im Grossratsgebäude in Aarau zur ersten Budgetsitzung. Am kommenden Dienstag gehts weiter. Die Debatte zur Nachlese hier in unserem Liveticker.