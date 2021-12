Corona: Die Omikron-Variante wird bald dominant in der Schweiz

Der Impfschutz liege bei Omikron tiefer als bei der Delta-Variante, erklärt die Task Force-Chefin Tanja Stadler am Dienstag. Omikron werde wohl in den kommenden Wochen in der Schweiz die dominante Corona-Variante sein. Dann werden sich auch vermehrt doppelt Geimpfte anstecken.

14.12.2021, 14.41 Uhr