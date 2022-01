Spreader-Party: Trudeau nennt Influencer nach Party-Flug «Idioten»

154 Influencerinnen und Influencer flogen über Silvester von Kanada nach Cancun in Mexiko. Der Flug artete in einer wilden Party aus. Mit Konsequenzen: 30 der Reisenden wurden in Mexiko positiv auf Corona getestet. Kanadische Airlines verweigern allen Teilnehmern zudem den Rückflug. Justin Trudeau, Kanadas Premierminister verurteilt die Aktion aufs Schärfste und nannte die Teilnehmer in einer Rede «Idioten».

07.01.2022, 13.25 Uhr