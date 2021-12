Corona-Pandemie - Berset zur Omikron-Variante: Immunität durch Impfung oder Genesung genügt möglicherweise nicht

Man wisse noch nicht viel über die neue Virusvariante Omikron - ausser, dass das Virus in vieler Hinsicht mutiert sei. Die Variante scheine hoch ansteckend zu sein, so Bundesrat Alain Berset vor den Medien. In vier bis sechs Wochen werde man mehr wissen. Deswegen gelte es nun, vorsichtig zu sein.

01.12.2021, 08.54 Uhr