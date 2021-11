Bundeskanzler Alexander Schallenberg kündigt Lockdown und Impfpflicht in Österreich an

Österreich geht wegen der massiven vierten Corona-Welle ab Montag in einen Lockdown. Ausserdem wird ab Februar 2022 eine Impfpflicht eingeführt. Das kündigte Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Freitag an.