Clubs sind nach Corona-Zwangspause wieder offen – die Reportage

Die ersten Clubs haben am Samstag nach monatelanger Schliessung wieder geöffnet – so auch das «Hive» in Zürich. Viele Gäste kamen aber nicht rein, weil ihr Testresultat nicht auf der Covid-App war, berichtet Tele Züri. Die Video-Reportage von der ersten Party-Nacht des Jahres.

27.06.2021, 20.15 Uhr