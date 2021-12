China: Tante rettet 5-Jährige aus Brunnen

Sie fiel in ein 20 Meter tiefes Loch: Tante rettet 5-Jährige aus Brunnen

Ein 5-jähriges Mädchen ist im Norden Chinas in einen 20 Meter tiefen Brunnen gefallen. Keine der Einsatzkräfte vor Ort passten durch die schmale Öffnung des Schachtes - nur ihre Tante konnte sie retten. Die 18-Jährige liess sich also kopfüber in den engen Schacht abseilen, um ihre Nichte zu befreien.