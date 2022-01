In Südchina in der Provinz Hunan ist es am Sonntag auf der Autobahn zu einem Auffahrunfall gekommen. Einer der beteiligten Lastwagen war mit Feuerwerkskörpern beladen. Durch den Unfall entzündeten sich diese und schossen in den Himmel, wie Videos zeigen. Verletzt wurde niemand.

17.01.2022, 16.21 Uhr