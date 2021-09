China - Hier schlägt ein Blitz elf Mal hintereinander ein

Ein altes Sprichwort besagt: «Der Blitz schlägt nie zwei Mal an der gleichen Stelle ein – und wenn doch, gibt es einen Grund dafür.» In diesem Video aus der chinesischen Stadt Qingdao schlägt der Blitz gleich elf Mal hintereinander in die gleiche Strassenlaterne ein.

Katja Jeggli 02.09.2021, 17.37 Uhr