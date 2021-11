Chefarztlöhne: Aargauer Politiker fordern mehr Transparenz

TeleM1

Chefarztlöhne Wie viel verdienen Chefärzte? Was in Bern bald transparent wird, ist im Aargau noch geheim – Politiker machen erneut Druck Wie viel die Aargauer Kantonsspitäler ihren Chefärzten auszahlen, scheint ein wohl gehütetes Geheimnis zu sein. Zwar hat der Kanton auf Druck des Parlaments eine Bandbreite der Löhne herausgerückt, diese geben jedoch wenig Aufschluss über die tatsächlichen Gehälter der Chefärzte. Politiker machen nun erneut Druck. 23.11.2021, 09.24 Uhr

Die Löhne der Chefärzte geben nicht zum ersten Mal zu reden: Im Kanton Bern etwa müssen die Spitäler diese der Regierung offenlegen. Einen solchen Systemwandel unterstützen auch Aargauer Politiker. «Die Kosten sind am explodieren und wir müssen das alles mit unseren Prämiengeldern zahlen», sagt etwa SVP Aargau Präsident Andreas Glarner gegenüber TeleM1. «Wir haben Anspruch darauf, zu erfahren, was die Götter in Weiss verdienen.»

Im Kantonsspital in Aarau verdienen die rund 40 Chefärzte zwischen 305'000 und 869'000 Franken im Jahr. Diese Zahlen sind aber 3 Jahre alt und dank Jean-Pierre Gallati öffentlich geworden. Dieser forderte 2018 mit einer Interpellation mehr Transparenz bei den Löhnen von Kadermitarbeitern in Spitälern. Seither ging nicht mehr viel, so TeleM1. Klar sei aber, dass Chefärzte mit zusätzlichen Operationen schnell einmal über eine Million Franken im Jahr verdienen können.

Parteien von links bis rechts sind sich aber einig: Eine Offenlegung ist längst fällig. «Man könnte sich so ein genaueres Bild machen und allenfalls mit Hausarztlöhnen vergleichen. Das würde ich als sehr wichtig erachten», sagt Yvonne Feri, Aargauer SP-Nationalrätin gegenüber TeleM1. In der Gesundheitskommission des Aargauer Grossen Rates arbeite man derzeit an einer Vereinheitlichung des Lohnsystems für die Chefärzte. So wolle man Lohnexzesse in Zukunft vermeiden. Ob das zu mehr Transparenz führt, ist aber noch offen (gue)