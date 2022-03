Beckham «spendet» ukrainischer Ärztin seinen Instagram-Account

Dr. Iryna leitet das Geburtszentrum in der ukrainischen Stadt Charkiw und hat ihr Leben der Pflege von Neugeborenen gewidmet. Die Stadt, in der sie lebt, war eines der Hauptziele der russischen Streitkräfte während der Invasion in der Ukraine. Die Ärztin gibt jetzt den über 71 Millionen Followern auf dem Instagram-Account der Fussball-Legende David Beckham Einblick in den Kriegsalltag.

23.03.2022, 15.01 Uhr