Der Bundesrat Alain Berset hat am Freitag über die Corona-Entscheide des Bundesrats informiert. Die Massnahmen in der Pandemiebekämpfung werden erneut verschärft. Dies sei ein «Alarmsignal für die Bevölkerung», so Berset. Die Schweiz könne die Situation bewältigen, wenn alle mitmachen.

03.12.2021, 14.42 Uhr