Brandstiftung? Kantonspolizei Aargau zum Brand beim Coop in Buchs

Tele M1 war vor Ort in Buchs uns hat mit den Anwohnern gesprochen. Tele M1

Buchs War es Brandstiftung? Das sagen Kantonspolizei und Anwohner zum Brand beim Coop In Buchs wird es in der Nacht auf Montag plötzlich hell. Beim Coop bricht ein Feuer aus und wütet hinter dem vergittertem Bereich, wo Abfall und Leergut gelagert wird. Die Polizei geht vom Brandstiftung aus. Tele M1 konnte mit Anwohnern sprechen, die das Feuer hautnah miterlebten. 01.02.2022, 10.00 Uhr

In der Nacht auf Montag kam es im Bereich der Anlieferungsrampe beim Coop in Buchs (AG) zu einem Brand. Noch in derselben Nacht haben die Branddetektive der Kantonspolizei Aargau ihre Arbeit aufgenommen, wie Tele M1 berichtet. «Wir gehen von einer Fahrlässigkeit oder sogar von einem Vorsatz aus», sagt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei, gegenüber dem Regionalsender.