50’000 Protestierende: Gewalttätige Krawalle bei Corona-Demo

Zehntausende Personen haben sich am Sonntag in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu einer Demonstration gegen die Corona-Massnahmen versammelt. Der Protest endete in teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Videos zeigen, wie Demonstrierende die Einsatzkräfte mit Gegenständen bewerfen und Gebäude zerstören.

24.01.2022, 08.48 Uhr