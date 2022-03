Liveticker 0:2 gegen Yverdon: Tabellenführer Aarau kassiert dritte Niederlage in Folge

3:4 gegen Schaffhausen, 2:4 in Winterthur und nun 0:2 gegen Yverdon: Zum ersten Mal unter Trainer Stephan Keller verliert der FC Aarau in der Liga drei Spiele in Folge. Zwei Tore von Koné sichern dem Aufsteiger den Sieg gegen ein offensiv äusserst harmloses Heimteam, das trotz dem erneuten Rückschlag an der Tabellenspitze bleibt.