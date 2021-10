Ehrendingen: Spezielle Gräber für Muslime

Bestattungen Richtung Mekka ausgerichtet: Ehrendingen bietet speziell Gräber für Muslime an In der Bevölkerung von Ehrendingen gibt es mittlerweile zahlreiche Muslime. Der Gemeinderat hat deshalb bei der Überarbeitung des Friedhofsreglements ein Angebot für sie geschaffen. 20.10.2021, 08.19 Uhr

Das Bestattungsangebot soll in Ehrendingen auf Muslime erweitert werden. Auf die Idee sei der Gemeinderat gekommen, als das Friedhofsreglement überarbeitet wurde, sagt Vizeammann Markus Frauchiger gegenüber dem Regionalsender Tele M1. Wer in Ehrendingen wohnt oder eine Beziehung zum Dorf hat, kann sich deshalb neu in einem Grab bestatten lassen, das Richtung Mekka ausgerichtet ist.