Video: Der Samichlaus kommt dieses Jahr per Heissluftballon

Unter dem Motto «Santa Ride» verteilen dieses Jahr in der Woche vom 6. Dezember Ballonfahrer in der ganzen Schweiz Präsente aus der Luft, dies zum ersten Mal in der Geschichte der Ballonfahrt in der Schweiz. Kinder, welche die Ballone tief über den Dörfern sichten und in Sprechdistanz sind, werden aus dem Ballon beschenkt.

07.12.2021, 07.50 Uhr