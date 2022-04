Brand in Heim für Beeinträchtigte – 36 Personen in Sicherheit gebracht

Am Dienstagmorgen hat es in einem Heim für Beeinträchtigte in Balgach gebrannt. Ausgebrochen ist das Feuer in einer Schnitzelheizung. 36 Personen konnten aus dem Heim in Sicherheit gebracht werden. Verletzte hat es dabei keine gegeben.