Tanja Stadler: «Den Höhepunkt erwarten wir noch im Januar»

Tanja Stadler von der COVID-19-Taskforce erklärt am Dienstag, dass die Fallzahlen in der Schweiz weiterhin steigen. Der Höhepunkt werde wohl noch im Januar erreicht. Dann werden sich in nur einer Woche rund 10 bis 30 Prozent der Bevölkerung infizieren. Im Februar werden die Fallzahlen dann wieder rasch abnehmen.

11.01.2022, 14.53 Uhr