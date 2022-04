TeleM1

Autoprüfung Immer mehr Lernfahrer wollen auf einem Elektroauto lernen – vor allem Frauen sind interessiert Die Automarke Tesla ist momentan voll im Trend, was auch die Fahrlehrer bemerken. Immer mehr Lernfahrer wollen auf einem Elektroauto fahren lernen. Das ist aber nicht der einzige Grund für das grosse Interesse am Elektroauto. 25.04.2022, 08.18 Uhr

Fahrlehrer Ramazan Selek bietet in der Region Aarau seit eineinhalb Jahren Fahrstunden in einem Tesla an - seither würden vor allem Frauen «ihm die Bude einrennen», wie TeleM1 berichtet. «Sie warten locker mal vier Wochen für eine Stunde», so Selek. Er ist überzeugt, dass diese Fahrschülerinnen auch in Zukunft auf Elektromotoren setzen werden.