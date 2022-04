Auszeichnung - «White Flag» gehisst: Zürichsee erhält Gütesiegel für plastikfreies Gewässer

Am Dienstagabend hat die Ocean Alliance (OACM) am Ufer des Zürichsees die erste «White Flag» in der Schweiz gehisst. Während zwei Tagen haben Taucher Plastik und Abfall aus dem See gefischt. Dabei kamen erfreulicherweise nur wenige Kilogramm zusammen. Dafür erhielt der Küstenabschnitt vor dem Strandbad Mythenquai

die «White Flag» als offizielles Gütesiegel für nachhaltig sauberes Wasser. Begleitet wurde die Zeremonie von einer Inszenierung von Lichtkünstler Gerry Hofstetter.

