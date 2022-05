Impressionen der Ringkuhkämpfe im Wallis mit 15'000 Zuschauern

Rund 160 Eringerkühe sind am Sonntag beim nationalen Finale der Ringkuhkämpfe in Aproz (VS) gegeneinander angetreten. Kein Tier wurde als Favoritin gehandelt. In der Arena standen sich schliesslich zwei Tiere gegenüber, Hörner an Hörner, unbeweglich – bis das eine mit mehr Kraft angriff. Beide trampelten, der Staub sprühte, ihre Glocken läuteten. Das Publikum feuerte sie an, bevor es die Siegerin mit einer Standing Ovation feierte.

09.05.2022, 08.19 Uhr